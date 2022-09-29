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Авиация ВСУ нанесла шесть ударов, артиллерия и ракетчики выполнили 220 задач: сводка с юга

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 06:41
Авиация ВСУ нанесла шесть ударов, артиллерия и ракетчики выполнили 220 задач: сводка с юга - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

На южно участке фронта украинская авиация нанесла шесть ударов за сутки, а ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 220 задач. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Авиация била по армии РФ шесть раз. Удары пришлись по районам скопления сил и техники и позициям противовоздушной обороны.

На счету ракетно-артиллерийских подразделений – 220 выполненных огневых заданий: по районам скопления сил и техники в Чаривном, Олешках, Херсоне, двум станциям РЭБ в Бериславском районе и контрольный удар был по мосту в Новой Каховке.

Также ВСУ подавили российский опорный пункт в районе Хрещеновки и отбили попытку вражеской роты улучшить тактическое положение в направлении Безыменного (она отступила без успеха и с потерями).

  • По данным Пентагона, РФ пытается наступать на Донбассе, а ВСУ двигаются вперед на северном и южном участках фронта.

Читайте также: Мобилизация в России. Резервистов сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс — ISW

Марко Сировой
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ВСУ война Херсон артиллерия авиация ракеты мост армия рф новая каховка юг войска россии
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