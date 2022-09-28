Пентагон о фронте: РФ пытается наступать на Донбассе, ВСУ двигаются вперед на севере и юге

Российские оккупанты пытаются наступать на Донбассе, а Вооруженные Силы Украины двигаются вперед на севере и юге. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, комментируя текущую обстановку на фронте.

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По его словам, на фронте "нет никаких серьезных сдвигов", кроме попыток россиян проводить наступления на Донбассе, однако Силы обороны Украины успешно держат рубежи.

Он отметил, что оккупанты при помощи наемников частной военной компании Вагнера пытаются захватить незначительную территорию — их успехи в некоторых случая ограничиваются сотнями метров.

Генерал заявил, что на юге и севере (вероятно, он имел в виду Харьковскую область), российская армия стоит в обороне, а украинские силы продолжают целенаправленное движение вперед.

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Дмитро Гриниченко

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