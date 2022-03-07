Авиаудар РФ по Макарову. Снаряд попал в хлебозавод, погибли 13 человек – ГСЧС
07.03.2022, 17:25
Российские войска сегодня нанесли авиаудар по Макарову Киевской области. Снаряд попал на территорию госпредприятия Макаровский хлебозавод (не эксплуатируется). Об этом сообщает telegram-канал ГСЧС.
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Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов пять человек. Найдены тела 13 погибших. По предварительной информации, всего на территории завода находились около 30 человек.
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