Авиаудар РФ по Макарову. Снаряд попал в хлебозавод, погибли 13 человек – ГСЧС

Российские войска сегодня нанесли авиаудар по Макарову Киевской области. Снаряд попал на территорию госпредприятия Макаровский хлебозавод (не эксплуатируется). Об этом сообщает telegram-канал ГСЧС.

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Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов пять человек. Найдены тела 13 погибших. По предварительной информации, всего на территории завода находились около 30 человек.

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Валерия Кондратова

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