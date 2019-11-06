Австрия дает €1 млн на разминирование Донбасса

Фото: пресс-центр АТО/Facebook

Австрия выделила транш в размере €1 млн на разминирование территорий Донбасса. Об этом МИД сообщил в Twitter.

МИД выразил правительству Австрии благодарность за "ежедневную поддержку жителей востока Украины и разминирование Донбасса".

Австрийское агентство APA сообщает, что Вена приняла решение о выделении Международному комитету Красного креста €500 000 и неправительственным организациям Австрии еще €500 000 из Фонда по иностранным бедствиям "для урегулирования чрезвычайных ситуаций в кризисных регионах Украины".

На полную очистку Донбасса может потребоваться около $800 млн. В НАТО называют другую сумму - более $1 млрд. Даже если война в Донбассе прекратится прямо сейчас, на полное разминирование территории боевых действий уйдет не менее полувека, рассказал замначальника инженерных войск Вооруженных сил Виктор Кузьмин.

Пиротехники ГЧС получили технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, приобретенные на средства США.

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