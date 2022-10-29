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"Автоматическое" гражданство РФ в Запорожской области никто в мире не признает – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 17:11
Александр Старух

"Автоматическое" предоставление российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях Запорожской области не признает ни одно цивилизованное государство, украинцы будут оставаться гражданами Украины. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Террор оккупационных властей продолжается: людей похищают, давят и принуждают к сотрудничеству. Одной из таких попыток является заявление о российском гражданстве. Такие действия не признает ни одно цивилизованное государство. Заложники террористического режима продолжают оставаться гражданами Украины", – написал Старух.

Ранее городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Telegram, что отсутствие во временно оккупированных регионах, в том числе и в Энергодаре, массового спроса на российские паспорта привело к тому, что жителям этих территорий "российское гражданство решили навязать... автоматически".

Орлов отметил, что оккупанты в своих пропагандистских каналах сообщают, что уже с 30 октября они будут считать остающихся в городе жителей Энергодара гражданами РФ.

Чтобы отказаться от гражданства РФ, по словам Орлова, необходимо будет собственноручно написать заявление в "миграционной службе РФ".

  • В июле сообщалось, что в правительстве работают над законопроектом о введении уголовной ответственности за получение паспорта России.

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Вадим Ребрина
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Россия Энергодар Александр Старух паспорт рф гражданство
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