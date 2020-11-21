Автопробег Майдан – Феофания. От Зеленского требовали реформ и отставки Кабмина: видео
В годовщину Революции достоинства протестующие приехали к больнице, где лечится президент Владимир Зеленский
У больницы Феофания прошла акция протеста, от президента Владимира Зеленского потребовали бороться с коррупцией, уволить Кабмин и остановить уголовные преследования. Об этом сообщает Hromadske.
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Протестующие устроили автопробег от Майдана до Феофании, где Зеленский лечится от коронавируса. Среди участников – Движение сопротивления капитуляции, представители партий Свобода, Национальный корпус и Демократична Сокира.
Участники акции требовали вернуть полномочия НАПК и НАБУ, ликвидировать Окружной админсуд Киева (ОАСК), завершить реформы судебной системы и СБУ.
Также звучали требования отозвать законопроекты Зеленского о перезапуске Конституционного суда и о народовластии с помощью референдума.
Протестующие потребовали остановить уголовные преследования, освободить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, и уволить виновных в репрессиях правоохранителей.
Помимо этого, выдвигались требования отставки Кабмина из-за некомпетентности в борьбе с эпидемией коронавируса.
- 10 ноября, тесты Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака на коронавирус показали положительный результат.
- Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак находятся в больнице Феофания.
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