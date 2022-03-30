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Азов: Российские оккупанты целенаправленно уничтожают здание с красным крестом в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 11:20
Азов: Российские оккупанты целенаправленно уничтожают здание с красным крестом в Мариуполе - Фото
Фото - Азов

В Мариуполе российские оккупанты целенаправленно обстреляли здание, на крыше которого размещена большая отметка Красного Креста. Об этом сообщает полк Нацгвардии "Азов".

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"Российские оккупанты еще раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

В "Азове" отметили, что россияне целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне, авиационными и артиллерийскими обстрелами.

"Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы", – сообщили в "Азове".

Защитники Мариуполя также заявили, что МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами, якобы способствует принудительной депортации украинцев в РФ (Красный Крест отрицает это, – ред.) и планирует открытие центра для приема украинцев в Ростове. Тем не менее, российские бомбы оказались на крыше Красного Креста.

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Оксана Житнюк
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мариуполь Азов красный крест
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