Азов: Российские оккупанты целенаправленно уничтожают здание с красным крестом в Мариуполе
В Мариуполе российские оккупанты целенаправленно обстреляли здание, на крыше которого размещена большая отметка Красного Креста. Об этом сообщает полк Нацгвардии "Азов".
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"Российские оккупанты еще раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.
В "Азове" отметили, что россияне целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне, авиационными и артиллерийскими обстрелами.
"Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы", – сообщили в "Азове".
Защитники Мариуполя также заявили, что МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами, якобы способствует принудительной депортации украинцев в РФ (Красный Крест отрицает это, – ред.) и планирует открытие центра для приема украинцев в Ростове. Тем не менее, российские бомбы оказались на крыше Красного Креста.
- 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их видно даже со спутника. Очевидцы сообщают о 300 погибших.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что российские оккупанты обстреляли полевой офис консультативной миссии ЕС в Мариуполе.
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