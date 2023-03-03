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Бахмут – основное направление атак россиян, ВСУ продолжают защищать город – Генштаб

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03.03.2023, 18:47
Бахмут – основное направление атак россиян, ВСУ продолжают защищать город – Генштаб - Фото
Фото - скриншот с видео

Общая картина боевых действий за сутки не изменилась - враг по-прежнему сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает в сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб предупреждает, что сохраняется значительная угроза российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжил наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, но успеха не добился.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить Бахмут. За сутки защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василевка и Бахмут.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты выстраивают оборону и пытаются улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

Генштаб сообщает, что в населенных пунктах Сватовского района Луганской области захватчики отключили банкоматы и вынуждают пенсионеров и другие незащищенные категории населения получать деньги лично и строго по графику, из-за чего многие оказались фактически без средств к существованию.

Авиация Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а силы ПВО сбили вражеский Су-34 и БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за прошедшие сутки поразили командный пункт, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ, а также станцию РЭБ.

Читайте также: Потери России: ВСУ уничтожили 765 оккупантов, 40 единиц техники и восемь артсистем

Сергій Бережний
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