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Удерживая Бахмут, ВСУ значительно ослабляют российские войска – генштаб Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 17:54
Удерживая Бахмут, ВСУ значительно ослабляют российские войска – генштаб Эстонии - Фото
Март Вендла (Фото - скриншот из видер)

Продолжение обороны Бахмута дает ВСУ возможность значительно ослабить российские вооруженные силы. Об этом сказал заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, сообщает EER.ee.

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Полковник отметил, что Бахмут остается главным направлением российских атак, хотя вооруженные силы РФ также продолжают давление на позиции ВСУ ​​районе Авдеевки и на линии Купянск – Сватово – Кременная.

По данным генштаба Эстонии, к северу от Бахмута россияне продвинулись примерно на два километра за неделю, однако город захватить не смогли.

По мнению эстонских военных, цель россиян – сначала изолировать город, а затем его захватить. Для окружения Бахмута Россия должна занять Хромово и Ивановское, которые находятся западнее Бахмута. 

Полковник Вендла считает, что ВСУ будут держать оборону Бахмута до тех пор, пока это отвечает выполнению поставленной перед ними задачи. В частности, пояснил он, "оборона Бахмута позволяет значительно ослабить силы противника".

При этом на южном направлении российские оккупанты продолжают укреплять оборонительные позиции, так как там их главная задача – удержание сухопутного коридора в Крым, сказал Вендла.

  • 2 марта разведка Британии пояснила, что весеннее потепление снизит проходимость российской техники, а это даст преимущество ВСУ при обороне Бахмута.
Сергій Бережний
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эстония оборона бахмут генштаб Март Вендла
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