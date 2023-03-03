Удерживая Бахмут, ВСУ значительно ослабляют российские войска – генштаб Эстонии

Продолжение обороны Бахмута дает ВСУ возможность значительно ослабить российские вооруженные силы. Об этом сказал заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, сообщает EER.ee.

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Полковник отметил, что Бахмут остается главным направлением российских атак, хотя вооруженные силы РФ также продолжают давление на позиции ВСУ ​​районе Авдеевки и на линии Купянск – Сватово – Кременная.

По данным генштаба Эстонии, к северу от Бахмута россияне продвинулись примерно на два километра за неделю, однако город захватить не смогли.

По мнению эстонских военных, цель россиян – сначала изолировать город, а затем его захватить. Для окружения Бахмута Россия должна занять Хромово и Ивановское, которые находятся западнее Бахмута.

Полковник Вендла считает, что ВСУ будут держать оборону Бахмута до тех пор, пока это отвечает выполнению поставленной перед ними задачи. В частности, пояснил он, "оборона Бахмута позволяет значительно ослабить силы противника".

При этом на южном направлении российские оккупанты продолжают укреплять оборонительные позиции, так как там их главная задача – удержание сухопутного коридора в Крым, сказал Вендла.

2 марта разведка Британии пояснила, что весеннее потепление снизит проходимость российской техники, а это даст преимущество ВСУ при обороне Бахмута.

Сергій Бережний

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