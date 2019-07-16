Баканов о вмешательстве РФ в выборы: Пока не было, но мы готовы

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Служба безопасности Украины пока не зафиксировала случаев вмешательства со стороны России в процесс досрочных парламентских выборов. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, фиксируются ли случаи вмешательства России в украинские выборы, Баканов сказал: "По состоянию на сейчас - нет".

При этом он уточнил, что СБУ готовилось к выборам, и учения были посвящены защите критической инфраструктуры.

"Поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены и сможем достаточно эффективно им противостоять", - сказал глава спецслужбы.

15 июля врио министра иностранных дел Егор Божок высказал послу Венгрии Иштвану Ийдярто обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины в контексте предстоящих выборов в Верховную Раду.