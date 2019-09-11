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Не хотим, чтобы наша свобода стоила Украине нацинтересов - Балух

Не хотим, чтобы наша свобода стоила Украине нацинтересов - Балух - Фото
Владимир Балух Фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк
11.09.2019, 12:51

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными

Бывший политзаключенный Владимир Балух прокомментировал недавнее освобождение политзаключенных и военнопленных, выразив надежду на то, что Украина не заплатит за это своими национальными интересами. Об этом Балух сказал во время встречи с пятым президентом Петром Порошенко.  

"Откровенно здесь (в сердце - ред.) щемит мне, что это только мы. За ребят щемит, которые там остались. Моя самая сильная надежда, что этим нашим возвращением настоящий процесс только начался. Единственное, чего мы никогда не хотели и не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами. Это наибольшее опасение, предостережение в этом процессе. Это правда", - сказал Балух.

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Владимир Балух Петр Порошенко
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