Не хотим, чтобы наша свобода стоила Украине нацинтересов - Балух

Бывший политзаключенный Владимир Балух прокомментировал недавнее освобождение политзаключенных и военнопленных, выразив надежду на то, что Украина не заплатит за это своими национальными интересами. Об этом Балух сказал во время встречи с пятым президентом Петром Порошенко.
"Откровенно здесь (в сердце - ред.) щемит мне, что это только мы. За ребят щемит, которые там остались. Моя самая сильная надежда, что этим нашим возвращением настоящий процесс только начался. Единственное, чего мы никогда не хотели и не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами. Это наибольшее опасение, предостережение в этом процессе. Это правда", - сказал Балух.
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