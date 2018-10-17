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17.10.2018, 22:21

Балуха намерены этапировать в Керченскую колонию - Чийгоз

Балуха намерены этапировать в Керченскую колонию - Чийгоз - Фото
Владимир Балух (фото – Радио Свобода)

По словам Чийгоза, перевозить украинского политзаключенного собираются завтра

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Украинского политзаключенного в оккупированном Россией Крыму Владимира Балуха 18 октября намерены этапировать в Керченскую колонию. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Крым.Реалии.

Официального подтверждения от российских властей пока нет.

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8 декабря 2016 года жителя Крыма Балуха задержали дома силовики оккупантов. "Суд" дал ему 4 года и 11 месяцев тюрьмы по двум фейковым делам о хранении боеприпасов и "избиении начальника ИВС". С 19 марта 2018 года Балух держал голодовку, похудев на 35 кг, но прекратил ее в начале октября. 9 октября архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент сообщил, что состояние здоровья Балуха критическое.

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Теги: политзаключенные, Владимир Балух
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