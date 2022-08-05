Бандеру хотели "убить" ракетой. СБУ взяла любителей "русского мира" во Львовской области

Служба безопасности Украины заявила о задержании во Львовской области двух предателей, которые ждали "русский мир". Один из них передавал координаты для обстрела памятника Степану Бандере.

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По данным СБУ, в соцсетях двое жителей Львовской области активно поддерживали российскую агрессию и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора. Они уже задержаны, им объявлены подозрения по статье о пропаганде войны (максимальное наказание – до трех лет тюрьмы).

Оперативники установили, один из подозреваемых, помимо распространения деструктивной пропаганды, переписывался с боевиком террористической организации ДНР. Он предоставил боевику координаты и должен был корректировать ракетные обстрелы по памятнику Бандере во Львове.

4 августа СБУ сообщила, что задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области. Им оказался местный таксист, который ждал "русский мир".

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Оксана Житнюк

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