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Бандеру хотели "убить" ракетой. СБУ взяла любителей "русского мира" во Львовской области

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 13:11
Бандеру хотели
Бандера (Фото - АрміяInform)

Служба безопасности Украины заявила о задержании во Львовской области двух предателей, которые ждали "русский мир". Один из них передавал координаты для обстрела памятника Степану Бандере.

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По данным СБУ, в соцсетях двое жителей Львовской области активно поддерживали российскую агрессию и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора. Они уже задержаны, им объявлены подозрения по статье о пропаганде войны (максимальное наказание – до трех лет тюрьмы).

Оперативники установили, один из подозреваемых, помимо распространения деструктивной пропаганды, переписывался с боевиком террористической организации ДНР. Он предоставил боевику координаты и должен был корректировать ракетные обстрелы по памятнику Бандере во Львове.

Бандеру хотели "убить" ракетой. СБУ взяла любителей "русского мира" во Львовской области

Бандеру хотели "убить" ракетой. СБУ взяла любителей "русского мира" во Львовской области
  • 4 августа СБУ сообщила, что задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области. Им оказался местный таксист, который ждал "русский мир".

Читайте также: Дочке запретили учиться на русском – мэр Николаева о "мотивации" местного наводчика огня

Оксана Житнюк
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Степан Бандера Львов сбу памятник корректировщик наводчик
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