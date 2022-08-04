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Дочке запретили учиться на русском – мэр Николаева о "мотивации" местного наводчика огня

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 19:27
Дочке запретили учиться на русском – мэр Николаева о
Александр Сенкевич (Скриншот видео НІС-ТВ/Youtube)

Житель Николаева, задержанный за наведение российских ракет, объяснил свои действия тем, что его дочке запретили изучать предметы в школе на русском языке. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Из головы не выходит у меня один, не знаю как назвать, кретин, которого взяли за то, что он наводил ракеты на Николаев. В своих оправданиях он сказал, что сделал это, потому что в Николаеве его дочери запретили изучать предметы на русском языке. У человека полностью отсутствует логическое мышление. Он не понимает, что эти вещи связаны между собой. Россия напала на Украину, а после этого мы приняли решение остановить обучение на языке оккупанта", – сказал мэр Николаева.

Сенкевич снял данное видеообращение на фоне разрушенного в результате ракетного удара здания и показал "следы дружеской России, которую ждал этот товарищ".

Мэр Николаева подчеркнул, что корректировщик огня за 30 лет независимости не смог выучить украинский язык: "Если тебе так не нравится все связанное с Украиной – вали отсюда, вали из этой страны, езжай в Россию-матушку и живи там, ходи на улицу в деревянный туалет".

  • 18 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты в Telegram предлагают за координаты украинских объектов 1000-1500 грн и обещают анонимность, однако спецслужбы эффективно выявляют наводчиков и "потихоньку ловят".
  • В последние дни РФ систематически обстреливает Николаев. Вчера в городе был разрушен супермаркет. Сегодня в результате обстрелов повреждены жилые дома. Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. 

Читайте также: Ждал "русский мир": СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области

Оксана Житнюк
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Николаев русский язык александр сенкевич корректировщик наводчик
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