Дочке запретили учиться на русском – мэр Николаева о "мотивации" местного наводчика огня

Житель Николаева, задержанный за наведение российских ракет, объяснил свои действия тем, что его дочке запретили изучать предметы в школе на русском языке. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Из головы не выходит у меня один, не знаю как назвать, кретин, которого взяли за то, что он наводил ракеты на Николаев. В своих оправданиях он сказал, что сделал это, потому что в Николаеве его дочери запретили изучать предметы на русском языке. У человека полностью отсутствует логическое мышление. Он не понимает, что эти вещи связаны между собой. Россия напала на Украину, а после этого мы приняли решение остановить обучение на языке оккупанта", – сказал мэр Николаева.

Сенкевич снял данное видеообращение на фоне разрушенного в результате ракетного удара здания и показал "следы дружеской России, которую ждал этот товарищ".

Мэр Николаева подчеркнул, что корректировщик огня за 30 лет независимости не смог выучить украинский язык: "Если тебе так не нравится все связанное с Украиной – вали отсюда, вали из этой страны, езжай в Россию-матушку и живи там, ходи на улицу в деревянный туалет".

18 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты в Telegram предлагают за координаты украинских объектов 1000-1500 грн и обещают анонимность, однако спецслужбы эффективно выявляют наводчиков и "потихоньку ловят".

В последние дни РФ систематически обстреливает Николаев. Вчера в городе был разрушен супермаркет. Сегодня в результате обстрелов повреждены жилые дома. Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар.

Читайте также: Ждал "русский мир": СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.