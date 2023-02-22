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Байден лидерам восточного фланга НАТО: Вы лучше всех знаете, что поставлено на карту

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 18:12
Байден лидерам восточного фланга НАТО: Вы лучше всех знаете, что поставлено на карту - Фото
Встреча Джо Байдена и лидеров стран восточного фланга НАТО в Варшаве (Фото - EPA)

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран восточного фланга НАТО заявил, что в ситуации вторжения России в Украину на карту поставлены "свобода демократий в Европе и во всем мире". Об этом сообщает CNN.

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"Вы находитесь на переднем крае нашей коллективной обороны, и вы лучше, чем кто-либо, знаете, что поставлено на карту в этом конфликте. Не только для Украины, но и для свободы демократий в Европе и во всем мире", – сказал президент США.

Он также подчеркнул, что США безусловно готовы к выполнению обязательств по пятой статье Устава НАТО (статья обязывает всех членов Альянса вступить в войну в случае военного нападения на территорию любого из них. – Ред). 

"Статья 5 – это священное обязательство, которое взяли на себя Соединенные Штаты. Мы будем защищать буквально каждый дюйм НАТО", – сказал Байден.

Читайте также: "Любовь к свободе победит Путина". Историческая речь Байдена в Польше: полный текст

Сергій Бережний
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