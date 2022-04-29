Байден: Мы не позволим России запугивать или шантажировать наших союзников
Соединенные Штаты не позволят России, которая ищет пути обхода от санкций, запугивать или шантажировать союзников США. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя отказ России поставлять газ Болгарии и Польше.
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"Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставок энергоресурсов. Позвольте мне прояснить: мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы уйти от санкций. И мы не позволим им использовать свою нефть, чтобы избежать последствий их агрессии", – говорится в сообщении в Twitter американского президента.
Байден сообщил, что США работают с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, поддерживающими их усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои энергетические потребности другими способами.
"Агрессия не победит. Угрозы не победят", – подчеркнул президент США.
Он отметил, что инцидент с Болгарией и Польшей – еще одно напоминание о необходимости для Европы и всего мира переводить все больше и больше наших энергетических потребностей на чистую энергию.
По словам Байдена, США уже делают это.
"В прошлом году мы развернули больше солнечных, ветровых и аккумуляторных накопителей, чем когда-либо в истории – достаточно для питания 56 миллионов домов", – рассказал президент США.
- 26 апреля в болгарскую госкомпанию Булгаргаз поступило уведомление от российского Газпрома о приостановке поставок природного газа в Болгарию. 27 апреля Газпром подтвердил, что прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию.
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