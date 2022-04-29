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Байден: Мы не позволим России запугивать или шантажировать наших союзников

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 05:19
Байден: Мы не позволим России запугивать или шантажировать наших союзников - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты не позволят России, которая ищет пути обхода от санкций, запугивать или шантажировать союзников США. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя отказ России поставлять газ Болгарии и Польше.

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"Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставок энергоресурсов. Позвольте мне прояснить: мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы уйти от санкций. И мы не позволим им использовать свою нефть, чтобы избежать последствий их агрессии", – говорится в сообщении в Twitter американского президента.

Байден сообщил, что США работают с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, поддерживающими их усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои энергетические потребности другими способами.

"Агрессия не победит. Угрозы не победят", – подчеркнул президент США.

Он отметил, что инцидент с Болгарией и Польшей – еще одно напоминание о необходимости для Европы и всего мира переводить все больше и больше наших энергетических потребностей на чистую энергию.

По словам Байдена, США уже делают это.

"В прошлом году мы развернули больше солнечных, ветровых и аккумуляторных накопителей, чем когда-либо в истории – достаточно для питания 56 миллионов домов", – рассказал президент США.

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Наталия Медведева
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польша газ болгария джо байден
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