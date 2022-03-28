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Байден о своем заявлении о Путине: Я не намерен извиняться. Мне все равно, что он подумает

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 23:50
Байден о своем заявлении о Путине: Я не намерен извиняться. Мне все равно, что он подумает - Фото
Джо Байден (фото - EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его замечание о том, что российский диктатор Путин не может оставаться у власти, выражало его "моральное возмущение" действиями Путина, было адресовано россиянам и не означало изменение политики США в отношении России. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, добавив, что ему все равно, что об этом заявлении подумает диктатор, сообщает CNN.

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Байден сказал, что не отказывается от своих слов и не собирается приносить за них извинения.

"Я ни от чего не отказываюсь... Я выражал моральное возмущение поведением Путина. Ни тогда, ни сейчас я не говорил об изменениях в политике. Я не приношу извинений за это", – сказал Байден.

"И я думаю, что вы знаете, если он продолжит этот курс, он станет изгоем во всем мире. И кто знает, что будет с его поддержкой в России", – добавил президент США.

Он также не считает, что его высказывание может привести к эскалации российской агрессии против Украины.

Байден отметил, что разговаривал с российским народом, когда сделал свое импровизированное замечание о том, что Путин "не может оставаться у власти".

"Последняя часть выступления была посвящена общению с россиянами. Я доносил это не только до россиян, но и до всего мира. Это констатация простого факта, что такое поведение совершенно неприемлемо. Абсолютно недопустимо. И способ справиться с этим — укрепить и сохранить единство НАТО и помогать Украине тем, чем мы можем помочь", – сказал американский лидер.

Байден добавил, что ему все равно, что Путин подумает о его заявлении.

"Меня не волнует, что он думает. Он собирается делать то, что собирается делать... На него больше никто не влияет, включая, к сожалению, его собственных советников..." – сказал Байден, оценив действия Путина как "нерациональные".

Вадим Ребрина
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