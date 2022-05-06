Байден объявит о еще одном пакете помощи Украине в области безопасности – CNN
06.05.2022, 20:47
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден в ближайшие дни объявит о еще одном пакете помощи Украине в области безопасности, общая сумма которого, как ожидается, составит более $100 млн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.
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Байден собирается поговорить с лидерами G7 в воскресенье перед ожидаемым празднованием Дня победы в России.
- В видеоконференции G7 примет участие президент Владимир Зеленский.
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