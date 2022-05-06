Байден объявит о еще одном пакете помощи Украине в области безопасности – CNN

Президент США Джо Байден в ближайшие дни объявит о еще одном пакете помощи Украине в области безопасности, общая сумма которого, как ожидается, составит более $100 млн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Байден собирается поговорить с лидерами G7 в воскресенье перед ожидаемым празднованием Дня победы в России.