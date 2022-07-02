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Байден отправил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 20:59
Байден отправил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО - Фото
Джо Байден (фото – ЕРА)

Президент США Джо Байден направил в Конгресс Штатов письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Байден направил письма ряду комитетов Конгресса о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

"Предоставляю отчет о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) Резолюции о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов НАТО 1949 года о присоединении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года", – сказано в сообщении.

Аналогичные письма отправлены Байденом по поводу Швеции.

  • 29 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО.

Читайте также: Разбор | Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом

Оксана Житнюк
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нато Финляндия швеция джо байден
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