Байден отреагировал на выдачу ордера на арест Путина: Я думаю, это оправдано – видео
18.03.2023, 08:47
Джо Байден (Скриншот видео)
Президент США Джо Байден считает оправданной выдачу Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом Байден сказал журналистам у Белого дома по пути на вертолет.
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Журналист спросил Байдена, что он думает об ордере на арест Путина.
"Я думаю, что это оправдано", – ответил президент США.
Байден отметил, что МУС не признан Соединенными Штатами, но подчеркнул, что ордер на арест российского диктатора "является очень сильным аргументом".
"Он явно совершил военные преступления", – добавил Байден, говоря о Путине.
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.
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