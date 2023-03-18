Байден отреагировал на выдачу ордера на арест Путина: Я думаю, это оправдано – видео

Президент США Джо Байден считает оправданной выдачу Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом Байден сказал журналистам у Белого дома по пути на вертолет.

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Журналист спросил Байдена, что он думает об ордере на арест Путина.

"Я думаю, что это оправдано", – ответил президент США.

Байден отметил, что МУС не признан Соединенными Штатами, но подчеркнул, что ордер на арест российского диктатора "является очень сильным аргументом".

"Он явно совершил военные преступления", – добавил Байден, говоря о Путине.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Наталія Медведєва

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