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Байден планирует заменить высшее командование НАТО в Европе – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 17:03
Байден планирует заменить высшее командование НАТО в Европе – WSJ - Фото
Генерал США Кристофер Каволи с президентом Петром Порошенко, 2018 год (Фото - Sergey Dolzhenko / EPA)

Президент США Джо Байден планирует перестановки в командовании американских войск и сил НАТО в Европе. Об этом пишет Wall Street Journal.

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По данным газеты, которая ссылается на официальных лиц в Белом доме и в Пентагоне, вскоре будут назначены новый командующий объединенных сил США и НАТО в Европе, а также новый командующий силами специальных операций. Прежние командующие, как ожидается, в этом году уйдут со своих постов в порядке штатной ротации командования.

Газета утверждает, что нынешнего главу Европейского командования США и Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса сменит Кристофер Каволи, который сейчас занимает должность командующего войсками США в Европе и Африке. 

Командование силами специальных операций (SOCOM) перейдет от Ричарда Кларка к Брайану Фэнтону, нынешнему главе Объединенного командования силами специальных операций США.

Сергей Бережной
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Тод Уолтерс нато Кристофер Каволи Ричард Кларк Брайан Фэнтон
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