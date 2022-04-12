Байден планирует заменить высшее командование НАТО в Европе – WSJ

Президент США Джо Байден планирует перестановки в командовании американских войск и сил НАТО в Европе. Об этом пишет Wall Street Journal.

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По данным газеты, которая ссылается на официальных лиц в Белом доме и в Пентагоне, вскоре будут назначены новый командующий объединенных сил США и НАТО в Европе, а также новый командующий силами специальных операций. Прежние командующие, как ожидается, в этом году уйдут со своих постов в порядке штатной ротации командования.

Газета утверждает, что нынешнего главу Европейского командования США и Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса сменит Кристофер Каволи, который сейчас занимает должность командующего войсками США в Европе и Африке.

Командование силами специальных операций (SOCOM) перейдет от Ричарда Кларка к Брайану Фэнтону, нынешнему главе Объединенного командования силами специальных операций США.