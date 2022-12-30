Байден подписал бюджет с "решающей помощью" для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 фискальный год, сообщается на сайте Белого дома и в Twitter американского лидера.

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Бюджет на $1,7 трлн рассчитан до конца финансового года – 30 сентября 2023-го.

По словам Байдена, в нем выделяются деньги на "решающую помощь" Украине, медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, финансирование закона о борьбе с насилием против женщин.

23 декабря Палата представителей вслед за Сенатом США проголосовала за бюджет на $1,7 трлн, в котором предусмотрены $44,9 млрд на помощь Украине.

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Марко Сировой

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