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Байден подписал бюджет с "решающей помощью" для Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 07:33
Байден подписал бюджет с
Байден (Фото - ОП)

Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 фискальный год, сообщается на сайте Белого дома и в Twitter американского лидера.

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Бюджет на $1,7 трлн рассчитан до конца финансового года – 30 сентября 2023-го.

По словам Байдена, в нем выделяются деньги на "решающую помощь" Украине, медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, финансирование закона о борьбе с насилием против женщин.

  • 23 декабря Палата представителей вслед за Сенатом США проголосовала за бюджет на $1,7 трлн, в котором предусмотрены $44,9 млрд на помощь Украине.

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Марко Сировой
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