Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США
Американский президент Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Этот закон запрещает импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российским юридическим лицом.
Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить "энергетическую и экономическую безопасность" США за счет снижения "зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики".
Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. До января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт из России в случае, если другие источники поставок отсутствуют.
Палата представителей одобрила закон в декабре 2023 года, Сенат – в мае 2024 года.
30 апреля вечером Сенат США проголосовал за принятие закона о запрещении импорта обогащенного урана из России и передал документ на подпись американскому президенту.
- Атомные станции в Восточной Европе, ранее получавшие обогащенный уран из России, стремятся сократить свою зависимость от Москвы и планируют подписать контракт с уранодобывающей компанией Казахстана уже в 2025 году.
- 30 апреля министры энергетики стран G7 договорились уменьшать зависимость от поставок российской продукции для нужд их ядерной энергетики.