Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США

30 апреля вечером Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России

Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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Этот закон запрещает импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российским юридическим лицом.

Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить "энергетическую и экономическую безопасность" США за счет снижения "зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики".

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. До января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт из России в случае, если другие источники поставок отсутствуют.

Палата представителей одобрила закон в декабре 2023 года, Сенат – в мае 2024 года.

30 апреля вечером Сенат США проголосовал за принятие закона о запрещении импорта обогащенного урана из России и передал документ на подпись американскому президенту.