Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану до США
Американський президент Джо Байден підписав закон про заборону імпорту урану з Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.
Цей закон забороняє імпорт неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російською юридичною особою.
Радник глави держави з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що закон допоможе зміцнити "енергетичну й економічну безпеку" США шляхом зниження "залежності від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики".
Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання. До січня 2028 року Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт із Росії у разі, якщо інші джерела постачання відсутні.
Палата представників схвалила закон у грудні 2023 року, Сенат – у травні 2024 року.
30 квітня ввечері Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав документ на підпис американському президенту.
- Атомні станції в Східній Європі, які раніше отримували збагачений уран з Росії, прагнуть скоротити свою залежність від Москви та планують підписати контракт з урановидобувною компанією Казахстану вже у 2025 році.
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