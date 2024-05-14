Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану до США

30 квітня ввечері Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії

Джо Байден (Фото: EPA)

Американський президент Джо Байден підписав закон про заборону імпорту урану з Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

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Цей закон забороняє імпорт неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російською юридичною особою.

Радник глави держави з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що закон допоможе зміцнити "енергетичну й економічну безпеку" США шляхом зниження "залежності від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики".

Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання. До січня 2028 року Міненерго США зможе видавати дозволи на імпорт із Росії у разі, якщо інші джерела постачання відсутні.

Палата представників схвалила закон у грудні 2023 року, Сенат – у травні 2024 року.

30 квітня ввечері Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав документ на підпис американському президенту.