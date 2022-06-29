Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с подписанием меморандума о вступлении в НАТО

Президент США Джо Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с подписанием меморандума, который позволит скандинавским странам вступить в НАТО. Об этом он написал в Twitter.

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Байден поздравил страны с достижением соглашения, которое откроет Швеции и Финляндии возможность для вступления в Альянс.

"Поздравляем Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума — это важный шаг на пути к приглашению НАТО Финляндии и Швеции, который укрепит наш Североатлантический союз и укрепит нашу коллективную безопасность — и отличный способ начать саммит", — написал Байден.

Турецкое издание Milliet со ссылкой на источники сообщало, что в меморандуме речь идет о "полном сотрудничестве с Турцией в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений, проявлении солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, обязательстве не поддерживать PYD/YPG (курдские вооруженные формирования, – ред.) и FETO (движение Фетхуллаха Гюлена, – ред.), не навязывать ограничения в отношении оборонной промышленности, расширять сотрудничество".

Турция на Мадридском саммите НАТО на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами альянса.

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Дмитрий Гриниченко

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