Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в США – Белый дом

Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы недостатка достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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В заявлении Байдена сказано, что несколько факторов ставят под угрозу способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии, и приводят к сбоям на энергетическом рынке. Такую ситуацию, по мнению американского президента, вызвала война России против Украины, а также экстремальные погодные явления и изменения климата.

Своим решением Байден продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из юго-восточной Азии.

"Необходимы немедленные действия, чтобы тем временем обеспечить Соединенным Штатам доступ к достаточному количеству солнечных модулей для удовлетворения наших потребностей в производстве электроэнергии", – заявил глава Белого дома.

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Дмитрий Гриниченко

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