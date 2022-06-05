Встречу Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии перенесли – CNN

Встреча между президентом США Джо Байденом и фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, должна состояться в июле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации.

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Ранее на этой неделе сообщалось, что Байден и наследный принц планировали встретиться в конце июня в рамках саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива, на котором в настоящее время председательствует Саудовская Аравия.

Ожидается, что Байден в конце июня поедет в Германию и Испанию на саммиты G7 и НАТО соответственно.

Как отмечается, в администрации определили, что две отдельные поездки — одна в Европу и одна на Ближний Восток — дадут больше времени для планирования и составления расписания и повестки дня.

Личная встреча с принцем Мухаммедом станет первым разом, когда Байден напрямую взаимодействует с фактическим лидером Саудовской Аравии с момента вступления в должность. Байден до сих пор предпочитал говорить напрямую с королем Салманом, отцом наследного принца.

Встреча станет кульминацией многомесячной дипломатической работы администрации Байдена по восстановлению американо-саудовских отношений и станет поворотным моментом для Байдена, который резко критиковал Саудовскую Аравию за войну в Йемене и роль ее правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

2 июня были достигнуты две ключевые договоренности – объявление ОПЕК об увеличении добычи нефти и продление перемирия в Йемене – которые заложили основу для встречи между Байденом и наследным принцем.

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Наталия Медведева

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