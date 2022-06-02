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В США растут цены на горючее. Байден, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 13:10
В США растут цены на горючее. Байден, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию – Bloomberg - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Американский президент Джо Байден, вероятно, посетит в конце июня Саудовскую Аравию на фоне резкого роста цен на бензин в США. Об этом со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе, пишет Bloomberg.

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2 июня нефть упала ниже $113 за баррель на азиатских торгах после отчета, который предваряет ежемесячное заседание ОПЕК+.

Собеседники агентства полагают, что Байден "почти неизбежно" встретится с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом, "поскольку рекордно высокие цены на топливо в США сказываются на политических перспективах его партии".

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Bloomberg напоминает, что у Байдена обвинили принца в убийстве в 2018 году обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Принц отрицает свою причастность, хотя и заявил, что берет на себя ответственность за убийство как фактический правитель Саудовской Аравии.

Белый дом в начале президентства Байдена заявил, что тот будет иметь дело напрямую только с официальным главой государства – королем Салманом. Принц, между тем, контролирует большинство рычагов власти в королевстве.

Планы поездок Байдена за пределами США в ближайшие недели пока не утверждены, уточнили источники. Ожидается, что в конце месяца он посетит саммит лидеров НАТО в Мадриде и встречу клуба Большой семерки в Мюнхене.

Евгений Пилипенко
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