Четверо убийц Хашогги прошли подготовку в США по утвержденному Госдепом контракту – NYT

Четверо саудитов, участвовавших в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году, за год до этого прошли военизированную подготовку в США по контракту, утвержденному Госдепартаментом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники и документы.

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Обучение происходило, когда секретное подразделение, ответственное за убийство Хашогги, начало кампанию по похищению, задержанию и пыткам граждан Саудовской Аравии по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана, с целью подавления инакомыслия в королевстве, утверждают журналисты.

Обучение саудитов проводила охранная компания Tier 1 Group из Арканзаса, которая принадлежит Cerberus Capital Managment. Компания заявила, что подготовка предназначалась для совершенствования защиты саудовских лидеров. Она включала "безопасную стрельбу", "противодействие нападению", работу по наблюдению и ближнему бою.

Первоначально Госдепартамент выдал Tier 1 Group лицензию на военизированную подготовку саудовской королевской гвардии в 2014 году, при администрации президента США Барака Обамы. Обучение продолжалось как минимум в течение первого года президентства Дональда Трампа.

Старший исполнительный директор Cerberus Луи Бремер подтвердил роль Tier 1 Group в обучении убийц Хашогги в письменных ответах на вопросы законодателей, в рамках своего выдвижения на высшую должность в Пентагоне при администрации Трампа.

В документе, предоставленном Бремером журналистам, говорится, что четыре члена команды убийц Хашогги прошли групповое обучение в 2017 году, двое из них участвовали в предыдущей сессии обучения с октября 2014-го по январь 2015-го.

"Предоставленное обучение не имело отношения к их последующим чудовищным действиям", – заявил Бремер.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания.

Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте.

В США принца Салмана считают ответственным за убийство журналиста. В ООН назвали убийство "внесудебной казнью".

Власти Саудовской Аравии выплатили компенсацию детям убитого.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к смертной казни по обвинению в причастности к убийству Хашогги.

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Денис Юдин

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