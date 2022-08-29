Байрактар, Шустер, Блинкен. Зеленский наградил ряд иностранцев за помощь Украине — список

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд известных иностранных политиков, артистов и бизнесменов за помощь Украине. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Орденом князя Ярослава Мудрого I степени награждены премьер-министр Италии Марио Драги и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени отмечены государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Гватемалы Марио Адольфон Букаро Флорес, начальник генштаба Словакии Даниэль Змек, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Орден князя Ярослава Мудрого III степени получили министр обороны Румынии Василе Себастиана Динку, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симпсон и глава МИД Нидерландов Вопке Бастиан Хукстру. Орден князя Ярослава Мудрого IV степени также получил канадский политик и филантроп Борис Вжесневский.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени Зеленский наградил бизнесмена Говарда Баффета, почетного консула Украины в Польше Александра Бачика, министра культуры Польши Петра Клинского, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и президента благотворительной организации Humanitarian for Empowerment Суреннайдо Перумала Найкена.

Орден "За заслуги" I степени получили гендиректор компании "Байкар" Халук Байрактар, министр обороны Польши Мариуш Блащак, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, президент Евросовета Шарль Мишель, глава МИД Чехии Ян Липавский, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и др.

Орден "За заслуги" III степени получили почетный консул Украины в Сиэтле Валерий Голобородько, музыканты группы U2 Пол Дэвид Хьюсон и Дэвид Хауэлл Эванс, актеры и режиссеры Голливуда — Шон Пенн, Лев Шрайбер и Бен Стиллер, музыканты и менеджер группы Imagine Dragons Дэниел Колтер Рейнольдс, Уэйн Дэниел Сермон и Мак Рейнольдс, журналист журнала Time Саймон Шустер и др.

Орденом княгини Ольги III степени Зеленский также наградил американскую актрису и продюсера Джессику Честейн.

Читайте также: Усик, Притула, Кошевой, Данилко. Кого Зеленский наградил ко Дню Независимости

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.