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Беженцы из Украины смогут жить и работать в Евросоюзе до трех лет – МВД

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 01:47
Беженцы из Украины смогут жить и работать в Евросоюзе до трех лет – МВД - Фото
Фото - Twitter еврокомиссара Илвы Йоханссон

Граждане Украины, которые были вынуждены уехать из страны из-за нападения России, смогут жить и работать в странах Евросоюза до трех лет. Их освободят от сложной процедуры оформления документов, пишет пресс-служба МВД.

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"ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года", – сказано в сообщении.

Уточняется, что украинцы и раньше имели 90-дневный безвизовый режим с ЕС. Сейчас в законодательство Евросоюза внесены изменения – украинцы смогут остаться в странах после истечения этого срока.

По данным МВД, за неделю жестокой атаки России на Украину свои дома покинули 875 000 человек: 454 000 выехали в Польшу, 116 000 – в Венгрию, 67 000 – в Словакию, 45 000 – в Румынию и 79 000 – в Молдову, которая не входит в ЕС.

  • На западной границе Украины увеличиваются очереди на пунктах пропуска для пересечения границы с европейскими странами. 

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Яна Катасонова
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