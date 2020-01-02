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Бекешкина рассказала о вероятности новой волны массовых протестов

Бекешкина рассказала о вероятности новой волны массовых протестов - Фото
Ирина Бекешкина (фото - LIGA.net)
02.01.2020, 10:34

Директор фонда Демократические инициативы отметила, что протестные настроения сохраняются на уровне 17%

После парламентских выборов в сентябре 2019 года и сейчас протестные настроения среди украинцев остаются самыми низкими за время проведения опросов, начиная с 1994 года, – 17%. Об этом заявила директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина в интервью РБК-Украина.

По ее словам, перед Майданами тоже было немного, около 20%. "С другой стороны, в первом и втором Майданах принимали участие по 15%. Но, возможно, сама популярность президента сможет переубедить людей", - отметила Бекешкина.

  • 26 декабря сообщалось, что согласно опросу Деминициатив и Центра Разумкова, 66% украинцев считали - в 2020 году не будет новых массовых акций протеста. 

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опрос акции протеста деминициативы ирина бекешкина
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