Бекешкина рассказала о вероятности новой волны массовых протестов

Ирина Бекешкина (фото - LIGA.net)

После парламентских выборов в сентябре 2019 года и сейчас протестные настроения среди украинцев остаются самыми низкими за время проведения опросов, начиная с 1994 года, – 17%. Об этом заявила директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина в интервью РБК-Украина.

По ее словам, перед Майданами тоже было немного, около 20%. "С другой стороны, в первом и втором Майданах принимали участие по 15%. Но, возможно, сама популярность президента сможет переубедить людей", - отметила Бекешкина.