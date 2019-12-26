66% украинцев считают, что в 2020 году не будет Майдана-3 - опрос

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66% украинцев считают, что в 2020 году не будет новых массовых акций протеста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

21% опрошенных предполагают, что в течение 2020 года может возникнуть Майдан-3. 13% затрудняются ответить.

15,8% респондентов считают, что в ближайшее время в их городе возможны массовые протесты, а 74,1% придерживаются противоположного мнения. 10,1% затрудняются ответить.

В случае, если акции протеста все же возникнут, то 16,3% украинцев готовы принять в них участие. 71,3% респондентов не собираются принимать участие в митингах и демонстрациях. 12,4% затрудняются ответить.