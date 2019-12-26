Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

66% украинцев считают, что в 2020 году не будет Майдана-3 - опрос

66% украинцев считают, что в 2020 году не будет Майдана-3 - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
26.12.2019, 15:17

21% респондентов придерживаются мнения, что в 2020 году возможны массовые акции протеста

66% украинцев считают, что в 2020 году не будет новых массовых акций протеста. Об этом свидетельствуют результаты опросапроведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

21% опрошенных предполагают, что в течение 2020 года может возникнуть Майдан-3. 13% затрудняются ответить.

15,8% респондентов считают, что в ближайшее время в их городе возможны массовые протесты, а 74,1% придерживаются противоположного мнения. 10,1% затрудняются ответить.

В случае, если акции протеста все же возникнут, то 16,3% украинцев готовы принять в них участие. 71,3% респондентов не собираются принимать участие в митингах и демонстрациях. 12,4% затрудняются ответить.

  • Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.
  • Новая власть лучше прежней, считают 43% украинцев - опрос.
Напишите нам
майдан опрос
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 