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13.07.2019, 14:05

Бекешкина сказала, у кого партия Вакарчука отберет голоса

Бекешкина сказала, у кого партия Вакарчука отберет голоса - Фото
Ирина Бекешкина Фото: LIGA.net

По словам социолога, похож электорат Голоса и Европейской солидарности, который "сконцентрирован преимущественно в западном регионе"

Директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина заявила, что больше всего партия Голос отберет проценты на выборах у Европейской солидарности. Об этом она сказала в интервью изданию Український тиждень.

"Голос получил проценты (по опросам, - ред.), во-первых, от тех, кто не участвовал в первом туре (президентских выборов, - ред.). Во-вторых, частично к нему перешли избиратели Зеленского и преимущественно от Порошенко. Поэтому у Слуги народа с появлением новых партий уже несколько меньше поддержка, чем сразу после выборов президента", - отметила Бекешкина.

По ее словам, "для них 2-3% потери - это не критично". "А вот для Европейской солидарности уже могут оказаться критическими. И я думаю, что именно у нее больше всего голосов отберет партия Святослава Вакарчука, ведь у них очень похож электорат и сконцентрирован преимущественно в западном регионе. Можно было предположить, что Голос поддержит преимущественно молодежь, но мы видим, что это не так", - считает Бекешкина.

Она уточнила, что в партии примерно одинакова пропорция почти во всех возрастных категориях, за исключением пожилых, среди которых имеет явное преимущество Европейская солидарность.

30 июня заместитель главы партии Голос Ярослав Юрчишин заявил, что они надеются набрать на выборах в Верховную Раду до 20%.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, голос, ирина бекешкина, европейская солидарность
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