В партии Вакарчука объяснили, сколько надеются набрать на выборах

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Голос надеются набрать на выборах в Верховную Раду до 20%. Об этом Главкому заявил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин.

"Притом столько можно взять в различных регионах, консолидируя тех людей, которые предварительно поддерживали разные политические силы, но сейчас ищут ту силу, которая максимально близка к ним", - отметил он

Юрчишин подчеркнул: "У нас - не Слуга народа, и мы не можем предлагать всем все. Но в то же время мы максимально старались балансировать наш список".

По его словам, все кандидаты прошли информационную проверку, политику безопасности, специалисты по НR дали заключения, насколько человек способен играть в команде.

27 июня партия Голос отозвала кандидата в нардепы Дмитрия Огнёва, который собирался баллотироваться в одномандатном округе №121 во Львовской области, аргументировав это решение следующим образом: "есть основания утверждать, что он склонен ставить личный интерес выше результата командной работы".

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