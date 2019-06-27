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27.06.2019, 10:53

Голос исключил кандидата в нардепы из своего списка

Голос исключил кандидата в нардепы из своего списка - Фото
Дмитрий Огнёв (скриншот)

В партии Святослава Вакарчука призвали общественность сообщать обо всех известных фактах нарушений кандидатами принципов партии

Партия Голос отозвала кандидата в нардепы Дмитрия Огнёва, который собирался баллотироваться в одномандатном округе №121 во Львовской области, аргументировав это решение следующим образом: "есть основания утверждать, что он склонен ставить личный интерес выше результата командной работы". Сообщение об этом размещено в Facebook партии.

"Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает для своих кандидатов", - отметили в Голосе.

Решение по результатам внутреннего расследования и действий кандидата, основателя фермерского хозяйства Меринос-Захід, принял номинационный комитет. В партии говорят, что насчет Огнёва к ним обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

СМИ сообщали о родственных связях Огнёва с нардепом БПП Глебом Загорием (совладелец фармкомпании Дарница), которые не раз был фигурантов расследований журналистов.

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Досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля.

Ранее кандидаты от Голоса подписались не идти в Раду более двух раз, а Вакарчук сказал, сколько партия потратит на предвыборную кампанию. Тем временем лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко дал ему совет: "Нехрен идти в политику".

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук, дмитрий огнев
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