Кандидаты от Голоса подписались не идти в Раду более двух раз

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Кандидаты в нардепы от партии Святослава Вакарчука Голос подписали обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более двух раз во время акции "Изменим Раду - изменим Украину". Об этом сообщает Украинформ.

Вакарчук заявил, что "это делается для того, чтобы дать возможность новым людям приходить в парламент".

Ранее лидер Голоса предлагал запретить быть нардепом трижды подряд. Также он пообещал показать декларацию о доходах еще до досрочных выборов в парламент, которые пройдут 21 июля.

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