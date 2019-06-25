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25.06.2019, 14:06

Кандидаты от Голоса подписались не идти в Раду более двух раз

Кандидаты от Голоса подписались не идти в Раду более двух раз - Фото
Фото: Голос / Facebook

Лидер партии Святослав Вакарчук призывает другие партии тоже подписать обязательство

Кандидаты в нардепы от партии Святослава Вакарчука Голос подписали обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более двух раз во время акции "Изменим Раду - изменим Украину". Об этом сообщает Украинформ

Вакарчук заявил, что "это делается для того, чтобы дать возможность новым людям приходить в парламент".

Ранее лидер Голоса предлагал запретить быть нардепом трижды подряд. Также он пообещал показать декларацию о доходах еще до досрочных выборов в парламент, которые пройдут 21 июля.

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Теги: выборы, голос, Святослав Вакарчук
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