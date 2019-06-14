Вакарчук обещает показать декларацию до выборов

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук готов опубликовать декларацию о доходах до досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил в эфире Право на владу на телеканале 1+1.

На вопрос, не хочет ли он обязать своих однопартийцев тоже подать декларации до выборов, политик ответил: "Мы все сделаем это в срок, определенный законом, но я сделаю это как можно раньше".

Ранее Вакарчук назвал трех первых доноров своей политической силы и заверил, что они не будут влиять на независимость партии. Также в Голосе отозвали двух кандидатов-мажоритарщиков, которые собирались баллотироваться от партии.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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