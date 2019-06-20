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20.06.2019, 14:47

В партии Голос считают возможной коалицию со Слугой народа

В партии Голос считают возможной коалицию со Слугой народа - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ярослав Юрчишин исключил возможность объединения политических сил и отметил, что речь может идти только о партнерстве

В партии Голос считают теоретически возможным создание парламентской коалиции с партией Слуга народа. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил заместитель председателя партии Голос Ярослав Юрчишин.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, соответствующую Голосу. Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно", - сказал Юрчишин.

Практически же этот вопрос надо решать на переговорах, проведение которых возможно после выборов, отметил он.

Юрчишин исключил возможность объединения политических сил и отметил, что речь может идти только о партнерстве.

"Если анализировать программу партии Слуга народа, то "та выжимка", которая сейчас доступна, в принципе преимущественно соответствует положениям партии Голос", отметил Юрчишин.

Ранее глава штаба Слуги народа Александр Корниенко не исключил коалицию с Голосом.

Согласно опросу Рейтинга, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в середине июня, за партию Слуга народа отдали бы свои голоса 47,1% украинцев.

11,1% - Оппозиционная платформа - За життя;

8,1% - Голос;

7,3% - Батькивщина;

5% - Европейская солидарность.

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Теги: Слуга народа, выборы, голос, коалиция
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