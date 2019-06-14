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14.06.2019, 06:25

В Слуге народа назвали союзников и конкурентов на выборах

В Слуге народа назвали союзников и конкурентов на выборах - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Александр Корниенко не исключает возможности коалиции с Голосом

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа не считает своим союзником ни одной из "старых политсил". Об этом в интервью Украинской правде заявил глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

По его словам, Слуга народа пересекается с партией Святослава Вакарчука Голос "в некоторых регионах на западе и немного в Киеве".

"Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на востоке у нас конкуренты Опоблок и За життя", -  уточнил Корниенко.

Он не исключает возможности коалиции с Голосом.

"Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", - отметил Корниенко.

Он добавил, что союз с партией Сила и честь также возможен.

"Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - отметил глава штаба.

Корниенко подчеркнул, что позиция его партии относительно "старых сил", Опоблок, За життя и Батькивщина не изменилась.

"Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", - отметил он.

13 июня партия Слуга народа показала вторую сотню избирательного списка на досрочные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля.

 

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, За життя, выборы, голос, Батькивщина, Оппозиционный блок, Святослав Вакарчук, игорь смешко
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