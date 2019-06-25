Гриценко дал совет Вакарчуку: Нехрен идти в политику - видео

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко вступил в перепалку с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком в эфире ICTV. Он посоветовал оппоненту не идти в политику.

"Когда вам я задаю конкретный вопрос: "Назовите параметры бюджета", вы называете общие фразы. Если вы не готовы оперировать конкретными фактами, извините, нехрен идти ни в парламент, ни в правительство", - сказал политик.

Перед этим Вакарчук во время дискуссии Гриценко с премьером Владимиром Гройсманом заявил, что они вместо того, чтобы объединяться, "поливают друг друга грязью".

Ранее сегодня кандидаты от Голоса подписали обязательство не идти в Раду более двух раз.

Досрочные выборы в парламент проведут 21 июля.

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