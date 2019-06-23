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23.06.2019, 14:35

Ресторатор перевел полмиллиона гривень партии Вакарчука: фото

Ресторатор перевел полмиллиона гривень партии Вакарчука: фото - Фото
Дмитрий Борисов (фото - Facebook Борисова)

Ресторатор Дмитрий Борисов поддержал партию Святослава Вакарчука Голос

Владельцы ресторанов семьи Димы Борисова Дмитрий Борисов и Елена Сапунова перечислили 500 000 грн на поддержку партии Святослава Вакарчука Голос. Фото чека Борисов опубликовал в Facebook.

"Верю, что те люди, те эксперты, которые идут вместе со Святославом Вакарчуком, будут ответственно и эффективно работать в парламенте", - написал он.

Ранее Вакарчук назвал трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии. Затем опубликовали вторую тройку доноров.

Партию Голос поддержал, в том числе, инвестиционный банкир Сергей Фурса, экс-президент Киевстара Петр Чернышов, финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук и сооснователь и гендиректор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук, Дмитрий Борисов
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