Ресторатор перевел полмиллиона гривень партии Вакарчука: фото

Дмитрий Борисов (фото - Facebook Борисова)

Владельцы ресторанов семьи Димы Борисова Дмитрий Борисов и Елена Сапунова перечислили 500 000 грн на поддержку партии Святослава Вакарчука Голос. Фото чека Борисов опубликовал в Facebook.

"Верю, что те люди, те эксперты, которые идут вместе со Святославом Вакарчуком, будут ответственно и эффективно работать в парламенте", - написал он.

Ранее Вакарчук назвал трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии. Затем опубликовали вторую тройку доноров.

Партию Голос поддержал, в том числе, инвестиционный банкир Сергей Фурса, экс-президент Киевстара Петр Чернышов, финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук и сооснователь и гендиректор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;