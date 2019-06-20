У Вакарчука назвали вторую тройку топ-доноров Голоса

Фото: https://www.facebook.com/GolosZmin/photos

В партии Святослава Вакарчука Голос назвали вторую тройку доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании этой политической силы. Имена обнародованы в Facebook Голоса.

В числе доноров:

- финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук;

- сооснователь и гендиректор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;

- основатель и гендиректор ІТ-компании MacPaw Александр Косован.

Ранее Вакарчук объявил первую тройку доноров своей партии.

Читайте также: Вакарчук ответил, считает ли агитацией концерты Океана Эльзы