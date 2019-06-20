У Вакарчука назвали вторую тройку топ-доноров Голоса

В партии Святослава Вакарчука Голос назвали вторую тройку доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании этой политической силы. Имена обнародованы в Facebook Голоса.
В числе доноров:
- финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук;
- сооснователь и гендиректор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;
- основатель и гендиректор ІТ-компании MacPaw Александр Косован.
Ранее Вакарчук объявил первую тройку доноров своей партии.
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