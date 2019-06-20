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20.06.2019, 10:50

У Вакарчука назвали вторую тройку топ-доноров Голоса

У Вакарчука назвали вторую тройку топ-доноров Голоса - Фото
Фото: https://www.facebook.com/GolosZmin/photos

Спонсоры сделали взносы на предвыборную кампанию партии не от имени своих компаний, а как физические лица

В партии Святослава Вакарчука Голос назвали вторую тройку доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании этой политической силы. Имена обнародованы в Facebook Голоса. 

В числе доноров:

- финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук;
- сооснователь и гендиректор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;
- основатель и гендиректор ІТ-компании MacPaw Александр Косован. 

Ранее Вакарчук объявил первую тройку доноров своей партии. 

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Теги: голос, Святослав Вакарчук, андрей логвин, александр косован, андрей левчук
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