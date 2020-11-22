Беларус семь часов простоял на коленях в Киеве, чтобы привлечь внимание Зеленского

Антон Лукашук, который семь часов простоял на коленях перед посольством Беларуси в Киеве, ранее покинул страну из-за угрозы возможного уголовного дела

21 ноября беларус Антон Лукашук семь часов простоял на коленях и в наручниках перед посольством Беларуси в Киеве, чтобы привлечь внимание президента Владимира Зеленского к беззаконию, происходящему в соседней стране, и попросить его упростить процедуру пребывания беларусов в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Лукашук уехал из Беларуси несколько дней назад из-за угрозы возможного уголовного преследования – его личные данные были обнародованы, поскольку он сотрудничал с одним из запрещенных в Беларуси Telegram-каналов, учредители которого были включены в список террористов. Он обратился в консульство Польши в Украине за гуманитарной визой.

Он хотел поговорить с Зеленским о нарушениях прав человека в Беларуси, но такого разговора не состоялось.

Сейчас беларусы могут находиться в Украине 90 дней в течение шести месяцев без регистрации с возможным продлением срока пребывания при наличии оснований.

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9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение, в котором она призвала сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

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Владислав Сердюк

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