Беларусь торгует содой и вином из оккупированного Крыма: фото

Фото: EPA

На полках торговых сетей "Евроопт" и Bigzz в Беларуси продают пищевую соду производства временно оккупированного Крымского содового завода. Об этом сообщает белорусское Еврорадио.

"Украинское правительство неоднократно заявляло, что против компаний, сотрудничающих с крымскими предприятиями, будут вводиться экономические санкции. Несмотря на ​​предупреждение, например, пищевую соду и вино Массандра крымского производства можно купить в белорусских магазинах", - отмечается в сообщении.

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По данным издания, на пачке соды нет данных, кто поставляет товар в Беларусь.

Фото: euroradio.fm

На заводе в Крыму подтвердили, что сотрудничают с белорусской стороной, но с какой именно фирмой, не говорят.

"Мы поставляем не только пищевую соду в Беларусь. Поставляем также кальцинированную, которую используют в производстве стекла. Сотрудничество идет еще с советских времен. Я не могу назвать наших партнеров, так как это коммерческая тайна", - отметила ведущий специалист по внешним экономическим связям Крымского содового завода Венера Заварзина.

Заместитель генерального директора по обеспечению производства Гродненского стеклозавода Александр Ленцевич отметил, что кальцинированную соду привозят не из Крыма.

"С Крымским содовым заводом работали до этих всех событий (до оккупации Крыма, - ред.). Пять лет назад мы работали. Сейчас логистика не очень хорошая. Как доставить соду из Крыма в Гродно?!" – сказал заместитель директора.

На Борисовском хрустальном заводе говорят, что тоже сотрудничали с Крымским содовым заводом. Но уже больше года белорусское предприятие находится на простое, поэтому поставки соды из полуострова приостановлены.

"Мы работаем с Крымом. Работаем, но не так, как бы хотелось. Мы поставляем туда нашу стеклопродукцию", - уточнила заместитель директора по реализации стеклозавода Неман Диана Тарашкевич.

23 декабря 2018 года против предложенной Украиной резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму проголосовали Россия, Беларусь, Армения и еще 24 страны.