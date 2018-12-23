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23.12.2018, 08:55

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму

Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека в Крыму - Фото
Фото: Getty Images

Генеральная ассамблея ООН призвала обеспечить права человека и базовые свободы незаконно осужденных в оккупированном Россией Крыму

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Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь, Украина", внесенную Украино1. Об этом сообщает Укринформ.

За принятие документа проголосовало 65 стран, против – 27, 70 воздержалось.
 
В документе ООН выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о применении российскими тюремщиками пыток и "выбивания" показаний в политически мотивированных делах в отношении обвиняемых и других политзаключенных.

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В резолюции ООН упоминаются имена политзаключенных из Крыма Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйн Куку.

Резолюция призывает обеспечить права человека и базовые свободы незаконно осужденных узников как в оккупированном Крыму, так и на территории РФ. Документ подчеркивает, что пленники Кремля должны иметь право на медицинскую помощь, а врачи и специалисты международных организаций должны иметь к ним доступ для контроля состояния их здоровья.

“Генеральная ассамблея призывает соблюдать, в соответствии с международным правом, права украинских заключенных и арестованных в Крыму и Российской Федерации, вплоть до их освобождения, особенно тех, кто объявил голодовку. Призывает уважать Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)”, - гласит документ. 
Резолюция также призывает предоставить, согласно Венской конвенции, доступ украинским консулам и омбудсмену ко всем украинским политзаключенным в России и аннексированном ею Крыму.

Напомним, это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму, принятая Генассамблеей за последние два года. 

Ранее сообщалось, что у фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки, которого незаконно удерживают в СИЗО в аннексированном Крыму, ухудшилось состояние здоровья, родные боятся, что у него может случится инсульт. 

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Теги: Владимир Балух, ООН, война, Крым, Олег Сенцов, Эмир-Усэйн Куку
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