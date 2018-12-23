Резолюция ООН по Крыму: кто поддержал оккупанта

Фото: пресс-служба ООН

Против предложенной Украиной резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму проголосовали Россия, Беларусь, Армения и еще 24 страны. Об этом миссия Украины в ООН сообщает у себя в Twitter.

Против проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа,Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

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За принятие документа проголосовало 65 стран, 70 воздержалось.

В резолюции ООН упоминаются имена политзаключенных из Крыма Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйн Куку.

Напомним, в ночь на 18 декабря в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла новую резолюцию об оккупации и милитаризации Крымского полуострова Россией

19 стран-членов ООН голосовали против принятия резолюции о милитаризации временно оккупированного Россией Крыма, а также районов Черного и Азовского морей. Среди них - Беларусь, Армения, Узбекистан, Сербия, Куба, Северная Корея и другие.