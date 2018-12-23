Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.12.2018, 11:55

Резолюция ООН по Крыму: кто поддержал оккупанта

Резолюция ООН по Крыму: кто поддержал оккупанта - Фото
Фото: пресс-служба ООН

Стало известно, какие страны голосовали против предложенной Украиной резолюции о нарушении прав человека в Крыму

Реклама
Реклама

Против предложенной Украиной резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму проголосовали Россия, Беларусь, Армения и еще 24 страны. Об этом миссия Украины в ООН сообщает у себя в Twitter.

Против проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа,Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Реклама

За принятие документа проголосовало 65 стран, 70 воздержалось.

В резолюции ООН упоминаются имена политзаключенных из Крыма Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйн Куку.

Напомним, в ночь на 18 декабря в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла новую резолюцию об оккупации и милитаризации Крымского полуострова Россией

19 стран-членов ООН голосовали против принятия резолюции о милитаризации временно оккупированного Россией Крыма, а также районов Черного и Азовского морей. Среди них - Беларусь, Армения, Узбекистан, Сербия, Куба, Северная Корея и другие.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Балух, ООН, война, Крым, Олег Сенцов, Эмир-Усэйн Куку
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 