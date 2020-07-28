Беленюк на видео присел с мужчиной на спине и предложил Стефанчукам повторить

Нардеп от СН Жан Беленюк присел с мужчиной на спине, а затем предложил братьям Стефанчукам и каждому желающему повторить этот челлендж

Народный депутат от Слуги народа и спортсмен Жан Беленюк снял видео, на котором он приседает с мужчиной на спине. Этот челлендж он передал первому вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку и его брату Николаю, который является нардепом от СН. Видео Беленюк опубликовал в Instagram.

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"Передаю этот спортивный челлендж братьям Стефанчукам. Парни, давайте сделаем это вместе", - говорит Беленюк на видео.

"Хоть и передал его братьям Стефанчукам, попробовать повторить может каждый желающий, главное при этом быть осторожным", - написал нардеп в посте, прикрепив также и фотографию с братьями Стефанчуками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 27 Июл 2020 в 4:42 PDT

5 августа 2019 года Беленюк оскандалился. Он опубликовал фото с Европейских игр в Минске подписью: "Бабе - цветы, спортсменам - медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!". В комментариях под постом юзеры обвинили Беленюка в сексизме, причем возмущенные комментарии оставляли не только женщины, но и мужчины.

Владислав Сердюк

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