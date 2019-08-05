"Бабе - цветы". Депутат Слуги народа оскандалился в соцсети: фото

Жан Беленюк (фото - EPA)

Новоизбранный депутат президентской партии Слуга народа Жан Беленюк в своем Instagram опубликовал фото с Европейских игр в Минске подписью: "Бабе - цветы, спортсменам - медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!"

В комментариях под постом юзеры обвинили Беленюка в сексизме, причем возмущенные комментарии оставляли не только женщины, но и мужчины.

"Бабе??? Может, девушкам или женщине", "Я о том, что у человека на руках мандат депутата, а он сексистский пост бросает. Что он там делать будет? Молодежь с совком в душе", "Проблема в том, что большинство людей не понимает, в чем проблема этой должности. Жану Беленюку должно быть стыдно за такие высказывания", "Вам кажется, что сексизм - это ОК для людей в 21-м веке?", "Конечно, "бабы" не могут быть спортсменами. Ни в коем случае. Да еще и получать медали", - пишут Беленюку.

Фраза борца - парафраз высказывания одного из героев советской кинокомедии "Бриллиантовая рука". В оригинале она звучит так: "Детям мороженое, его бабе - цветы. Смотри не перепутай, Кутузов".

3 августа глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. При этом, общаясь с журналисткой Радио Свобода, Богдан позволил себе ее обнять, после чего женщина вынуждена была попросить чиновника прекратить это.

До этого сам Зеленский назвал украинских женщин "туристическим брендом".