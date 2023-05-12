Бельгия дает Украине помощь на 92 млн евро, они получены от замороженных активов России
Сегодня, 12 мая, правительство Бельгии поддержало новый пакет помощи для Украины на общую сумму 92 млн евро, которые получены от замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте бельгийского правительства.
Как отмечается, эта помощь оказывается в условиях, когда Украина готовит свое контрнаступление против России и когда необходимо также поддерживать украинское население.
Общая сумма выделенных новых финансовых ресурсов достигает 92 миллионов евро. Эти средства – из налоговых поступлений, полученных от российских финансовых активов, замороженных в Бельгии.
Сообщается, что половина суммы, 46 млн евро, предназначена для новой военной помощи: бронетехники, вооружения и боеприпасов.
Ожидается, что первые поставки будут осуществлены максимально быстро.
Еще 46 млн евро выделяются для поддержки населения Украины и укрепления бельгийского дипломатического присутствия.
Большая часть этой суммы (24 млн евро) относится к увеличению гуманитарной помощи, которая по согласованию с ООН будет распределяться в крупных городах и в зонах боевых действий на образование, здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.
На восстановление Украины выделено 8 млн евро через фонды, созданные ЕИБ и Всемирным банком.
Также запланированы инвестиции для модернизации и укрепления бельгийской дипломатической сети в Украине и в регионе, обеспечения безопасности украинской стратегической инфраструктуры (включая ее атомные электростанции) и помощи фонда поддержки жертв войны Международного уголовного суда.
- 5 мая 2023 года сообщалось, что Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить все полученные от них проценты на восстановление Украины.
- 11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.
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